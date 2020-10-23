Коронавирус. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145495-nesmotrya-na-epidemiu-na-harkovschine-otkryli-kinoteatry.html

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Эпидемия коронавируса в Украине усиливается, но на Харьковщине разрешили работу кинотеатров.

Заведения могут работать при условии строгого соблюдения всех карантинных требований. Об этом председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер написал в Фейсбук.

Он напомнил, что города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области теперь в красной зоне карантина.

Среди изменений — разрешаем работу кинотеатров с соблюдением всех карантинных ограничений и проведение учебно-тренировочной работы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта, — сообщил Кучер.

По словам Кучера, независимо от того, верит ли кто-то в COVID-19, он есть и нам с этим жить.

Напомним, утром 23 октября состоялось заседание государственной противоэпидемической комиссии. Теперь к «красной» зоне, где вводятся самые сильные ограничения, относятся уже 10 областных центров (в предыдущем распределении их было восемь).

Обновленное эпидемическое зонирование начнет действовать с 00.00 26 октября.