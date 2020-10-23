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Ракурс
Авиакатастрофа Ан-26. Фото: Главком

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом — стали известны причины трагедии

23 окт 2020, 17:47
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Авиакатастрофа Ан-26, во время которой погибли курсанты в Харьковской области, произошла из-за технических неполадок и человеческого фактора.

Также причинами катастрофы стали серьезные нарушения в организации полетов и разработке документов, регламентирующих учебные полеты. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, передает «Радио Свобода».

По его словам, официальный отчет по авиакатастрофе представят уже в ближайшую среду или четверг на заседании Кабинета министров.


Как известно, авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек на борту сразу после аварии выжили двое. Один из них скончался в больнице, другой лечился в Харьковском военном госпитале и получил незначительные травмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакатастрофу Ан-26 продолжают расследовать. Правительственная комиссия по вопросам установления причин катастрофы под Чугуевом 7 октября обнародовала первые выводы. Специалисты обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий, и в организации полетов в целом.

Источник: Ракурс


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