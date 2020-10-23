Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом — стали відомі причини трагедіїhttps://racurs.ua/ua/n145501-aviakatastrofa-an-26-pid-harkovom-staly-vidomi-prychyny-tragediyi.htmlРакурс
Авіакатастрофа Ан-26, під час якої загинули курсанти на Харківщині, сталася через технічні неполадки та людський фактор.
Також причинами катастрофи стали серйозні порушення в організації польотів та розробки документів, які регламентують навчальні польоти. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський, передає «Радіо Свобода».
За його словами, офіційний звіт щодо авіакатастрофи представлять вже у найближчу середу або четвер на засіданні Кабінету міністрів.
Як відомо, авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася увечері 25 вересня. З 27 людей на борту одразу після аварії вижили двоє. Один із них помер у лікарні, інший лікувався у Харківському військовому шпиталі та отримав незначні травми.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофу Ан-26 продовжують розслідувати. Урядова комісія з питань встановлення причин катастрофи під Чугуєвом 7 жовтня оприлюднила перші висновки. Спеціалісти виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.