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Ракурс
Авіакатастрофа Ан-26. Фото: Главком

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом — стали відомі причини трагедії

23 жов 2020, 17:47
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Авіакатастрофа Ан-26, під час якої загинули курсанти на Харківщині, сталася через технічні неполадки та людський фактор.

Також причинами катастрофи стали серйозні порушення в організації польотів та розробки документів, які регламентують навчальні польоти. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський, передає «Радіо Свобода».

За його словами, офіційний звіт щодо авіакатастрофи представлять вже у найближчу середу або четвер на засіданні Кабінету міністрів.


Як відомо, авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася увечері 25 вересня. З 27 людей на борту одразу після аварії вижили двоє. Один із них помер у лікарні, інший лікувався у Харківському військовому шпиталі та отримав незначні травми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофу Ан-26 продовжують розслідувати. Урядова комісія з питань встановлення причин катастрофи під Чугуєвом 7 жовтня оприлюднила перші висновки. Спеціалісти виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Джерело: Ракурс


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