Украина может отказаться от перевода стрелок часов. Фото: apnews.com.ua

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Переведення стрілок годинників в Україні може припинитися у майбутньому.

Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Для цього відповідне рішення повинно бути ухвалено в Євросоюзі. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба Міністерства економіки.

В уряді зазначили, що наразі в Україні перехід на зимовий та літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Найближчої неділі, 25 жовтня, о 4.00 українці переведуть стрілку годинника на одну годину назад.

У міністерстві розповіли, що аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі відповідної директиви про перехід на літній час. Однак Європейська комісія запропонувала розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Кожна країна Євросоюзу повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві Україні, — зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, зимовий час в Україні запроваджується у ніч на найближчу неділю. Цього дня, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори.