Коронавірус у світі. Фото: Pixabay

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Коронавірус у світі поширюється, а тому все більше країн знову закриваються на карантин. Міністерство охорони здоров’я оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон поширення коронавірусу.

У «червону» зону потрапили Польща, Хорватія і Грузія. Відповідний список опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначимо, що у «червону» зону потрапляють країни, у яких захворюваність за два тижні на 100 тис. населення вища, ніж в Україні — 200,8.

Серед країн «червоної» зони опинилися:

Велика Британія;

Ізраїль;

Чорногорія;

Іспанія;

США;

Чехія;

Хорватія;

Польща;

Грузія;

Франція;

Молдова;

Бельгія;

Нідерланди.

У «зеленій» зоні опинилися такі країни:

Італія;

Угорщина;

ОАЕ;

Болгарія;

Росія;

Німеччина;

Литва;

Латвія;

Греція;

Естонія;

Туреччина.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Євросоюз скоротив список країн для громадян яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до переліку таких країн знову не потрапила. Вільно подорожувати країнами ЄС також не можуть громадяни Канади, Грузії та Тунісу. Однак до списку внесли Сінгапур.