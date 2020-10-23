Венедіктова зняла підозру з загиблого нападника Стерненка

Справа Стерненка. Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n145497-venediktova-znyala-pidozru-z-zagyblogo-napadnyka-sternenka.html

Ракурс

Справа Стерненка, одеського активіста, досі розслідується. Офіс генерального прокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову, який напав на активіста та загинув від його рук 24 травня 2018 року.

Сам Стерненко пояснює вбивство самозахистом. Про це повідомив адвокат загиблого Станіслав Свириденко та юрист Андрій Портнов.

За словами Портнова, виключення підозри відбулося на підставі виграних у судах першої та апеляційної інстанції справ. Після цього Портнов заявив, що «юридичних сумнівів у тому, що вбивця оборонявся — немає", а тому, він вважає, що було скоєне умисне вбивство.

Як відомо, справу Сергія Стерненка перекваліфікували на «умисне вбивство» 20 червня 2020 року. Служба безпеки України заявила, що Стерненко оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпека минула.

Після цього Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на колишнього лідера одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка і помер під час нападу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергію Стерненку призначили запобіжний захід — Приморський райсуд Одеси 29 вересня розглянув клопотання прокурора щодо тримання під вартою активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.