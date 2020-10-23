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Ракурс
Дело Стерненко. Фото: Википедия

Венедиктова сняла подозрение с погибшего нападавшего на Стерненко

23 окт 2020, 16:59
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Дело Стерненко, одесского активиста, до сих пор расследуется. Офис генерального прокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову, который напал на активиста и погиб от его рук 24 мая 2018 года.

Сам Стерненко объясняет убийство самозащитой. Об этом сообщил адвокат погибшего Станислав Свириденко и юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, исключение подозрения произошло на основании выигранных в судах первой и апелляционной инстанции дел. После этого Портнов заявил, что «юридических сомнений в том, что убийца оборонялся — нет», а потому он считает, что было совершено умышленное убийство.

Как известно, дело Сергея Стерненко переквалифицировали на «умышленное убийство» 20 июня 2020 года. Служба безопасности Украины заявила, что Стерненко оборонялся только в начале нападения, а затем бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасность миновала.


После этого Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко и умер во время приступа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергею Стерненко назначили меру пресечения — Приморский райсуд Одессы 29 сентября рассмотрел ходатайство прокурора о содержании под стражей активиста, которого обвиняют в умышленном убийстве нападающего Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Источник: Ракурс


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