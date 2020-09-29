Стерненко назначили новую меру пресечения

https://racurs.ua/n144462-sternenko-naznachili-novuu-meru-presecheniya.html

Ракурс

Сергею Стерненко назначили меру пресечения — Приморский райсуд Одессы 29 сентября рассмотрел ходатайство прокурора о содержании под стражей активиста, которого обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на него, и незаконном ношении холодного оружия.

Суд дал мне снова ночной домашний арест в Киеве. Следующее заседание назначили на 9 октября в 11.00, — написал Стерненко в Телеграм.

Напомним, общественный активист и бывший руководитель одесского «Правого сектора» является фигурантом уголовного производства — его обвиняют в убийстве мужчины, который напал на него. Рассмотрение дела проходит в Одессе, где и было совершено нападение на Стерненко.

Как сообщал «Ракурс», полиция Одессы составила административный протокол за хулиганство на жителя Черноморска, который облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу, возле Приморского райсуда. По поводу этого инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

На Стерненко в 2018 году было совершено несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на него и его девушку напали двое мужчин. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти. Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.