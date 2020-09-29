Стерненку призначили новий запобіжний захід — рішення суду

https://racurs.ua/ua/n144462-sternenku-pryznachyly-novyy-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Сергію Стерненку призначили запобіжний захід — Приморський райсуд Одеси 29 вересня розглянув клопотання прокурора щодо тримання під вартою активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

Суд дав мені знову нічний домашній арешт у Києві. Наступне засідання призначили на дев’яте жовтня об 11.00, — написав Стерненко у Телеграм.

Нагадаємо, громадський активіст і колишній керівник одеського «Правого сектора», є фігурантом кримінальної провадження — його звинувачують у вбивстві чоловіка, який напав на нього. Розгляд справи проходить в Одесі, де і було скоєно напад на Стерненка.

Як повідомляв «Ракурс», поліція Одеси склала адміністративний протокол за хуліганство на жителя Чорноморська, який облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу, біля Приморського райсуду. Щодо цього інциденту ані сам Стерненко, ані його офіційний представник в поліцію не зверталися.

На Стерненка в 2018 році було скоєно кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на нього і його дівчину напали двоє чоловіків. Один з нападників — житель Чорноморська Іван Кузнецов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті. Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту до 21 вересня.