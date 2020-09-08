Справу Стерненка залишили в Одесі. Фото: Главком

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Ракурс

Сергій Стерненко, громадський активіст і колишній керівник одеського «Правого сектора», є фігурантом кримінальної провадження — його звинувачують у вбивстві людини, яка напала на нього. Розгляд справи проходить в Одесі, де і було скоєно напад на Стерненка.

Стерненко подавав клопотання про перенесення розгляду справи до Києва, адже він і всі фігуранти справи живуть саме в столиці. Повторний розгляд клопотання відбувся у Верховному суді у вівторок, 8 вересня. Суд відхилив його і залишив розгляд справи в Одесі. Про це повідомив сам Сергій Стерненко в своєму Telegram-каналі.

Своє клопотання активіст аргументував тим, що саме в Одесі на нього були здійснені напади. І в Одесі, за його словами, всім керує замовник нападів на нього. Проте перед прийняттям рішення прокурор заявив, що немає гарантій, що напади не здійснюватимуть і в Києві, тому попросив залишити розгляд справи в Одесі.

Після цього суддя зачитав рішення — розгляд справи по суті і надалі відбуватиметься в Одесі.

Верховний суд залишає моє судилище там, де всім керує замовник нападу на мене. Там, де на мене напали прямо перед першим же засіданням. Там, де труханівсько-аваковська шобла вже намагалася мене вбити, — написав Стерненко, додавши, що повного тексту рішення суду ще немає.



Як повідомляв «Ракурс», поліція Одеси склала адміністративний протокол за хуліганство на жителя Чорноморська, який облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу, біля Приморського райсуду. Щодо цього інциденту ані сам Стерненко, ані його офіційний представник в поліцію не зверталися.

На Стерненка в 2018 році було скоєно кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на нього і його дівчину напали двоє чоловіків. Один з нападників — житель Чорноморська Іван Кузнецов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті. Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту до 21 вересня.