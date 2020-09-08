Дело Стерненко оставили в Одессе. Фото: Главком

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Ракурс

Сергей Стерненко, общественный активист и бывший руководитель одесского «Правого сектора», является фигурантом уголовного производства — его обвиняют в убийстве человека, который напал на него. При этом рассмотрение дела проходит в Одессе, где и было совершено нападение на Стерненко.

Стерненко подавал ходатайство о переносе рассмотрения дела в Киев, так как он и все фигуранты дела живут именно в столице. Повторное рассмотрение ходатайства состоялось в Верховном суде во вторник, 8 сентября. Суд отклонил его и оставил рассмотрение дела в Одессе. Об этом сообщил сам Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Ходатайство активист аргументировал тем, что именно в Одессе на него были совершены нападения. И в Одессе, по его словам, всем руководит заказчик нападений на него. Однако перед принятием решения прокурор заявил, что нет гарантий, что нападения не будут совершаться и в Киеве, поэтому попросил оставить рассмотрение дела в Одессе.

После этого судья зачитал решение — рассмотрение дела по существу и в дальнейшем будет проходить в Одессе.

Верховный суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где на меня напали прямо перед первым же заседанием. Там, где трухановско-аваковская шобла уже пыталась меня убить, — написал Стерненко, добавив, что полного текста решения суда еще нет.



Как сообщал «Ракурс», полиция Одессы составила административный протокол за хулиганство на жителя Черноморска, который облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу, возле Приморского райсуда. По поводу этого инцидента ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.

На Стерненко в 2018 году было совершено несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на него и его девушку напали двое мужчин. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти. Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.