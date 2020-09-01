Дело Стерненко рассмотрят другие судьи, фото — Суспільне

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Дело Сергея Стерненко будет рассматривать другой судья. 1 сентября Приморский районный суд Одессы удовлетворил заявление адвокатов бывшего руководителя одесского отделения «Правого сектора» об отводе коллегии судей.

Об этом активист написал в своих соцсетях. По мнению адвокатов, суд нарушил порядок создания коллегии, поскольку она была сформирована заранее.

Теперь дело Сергея Стерненко передадут на автоматическое распределение, но рассмотрение и в дальнейшем будет проходить в Одессе. Стерненко назвал отвод судей «маленькой тактической победой».

В августе Верховный суд назначил слушание по делу Стерненко в Приморском суде Одессы. На заседании 31 августа прокуратура требовала изменить меру пресечения для Сергея на содержание в СИЗО.

Стерненко и его адвокаты настаивали на том, чтобы слушания проходили в Киеве, где проживают участники дела — сторона защиты, прокуроры и представитель мужчины, которого якобы убил активист во время нападения на себя.

Напомним, что речь идет о событиях 24 мая 2018 года, когда на Стерненко в Одессе напали двое мужчин. Защищаясь, он смертельно ранил одного из них ножом.

11 июня следователи СБУ выдвинули Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, а 15 июня он получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. В начале августа меру пресечения изменили на ночной домашний арест.