Перемога Стерненка — його справу розглянуть інші судді, фото — Суспільне

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Ракурс

Справу Сергія Стерненка розглядатиме інший суддя. 1 вересня Приморський районний суд Одеси задовольнив заяву адвокатів колишнього керівника одеського осередку «Правого сектору» про відвід колегії суддів.

Про це активіст написав у своїх соцмережах. На думку адвокатів, суд порушив порядок створення колегій, оскільки вона була сформована завчасно.

Тепер справу Сергія Стерненка передадуть на автоматичний розподіл, але розгляд й надалі відбуватиметься в Одесі. Стерненко назвав відвід суддів «маленькою тактичною перемогою».

У серпні Верховний суд призначив слухання по справі Стерненка в Приморському суді Одеси. На засіданні 31 серпня прокуратура вимагала змінити запобіжний захід для Сергія на тримання в СІЗО.

Стерненко і його адвокати наполягали на тому, щоб слухання відбувалися в Києві, де проживають учасники справи — сторона захисту, прокурори та представник чоловіка, якого нібито убив активіст під час нападу на себе.

Нагадаємо, що йдеться про події 24 травня 2018 року, коли на Стерненка в Одесі напали двоє чоловіків. Захищаючись, він смертельно поранив одного з них ножем.

11 червня слідчі СБУ висунули Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, а 15 червня він отримав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. На початку серпня запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт.