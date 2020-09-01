Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Ракурс

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад. За попередню добу, 31 серпня, у столиці зареєстрували 176 нових хворих на коронавірус. Для порівняння, 30 серпня було зафіксовано 277 нових інфікованих.

За добу захворіли 11 медиків та 13 дітей. До лікарень госпіталізували 34 пацієнтів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, інфікування підтвердили у:

101 жінки віком від 18 до 86 років;

62 чоловіків віком від 19 до 93 рокiв;

дев’ятьох дівчат від двох до 13 років;

чотирьох хлопчиків від чотирьох до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 27. У Солом’янському — 26, в Деснянському районі — 25 нових інфікованих.

П‘ятеро пацієнтів померли за минулу добу. За весь період пандемії коронавірус забрав життя 213 киян. В столиці вже 13 тис. 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я, — наголосив Кличко.

Як писав «Ракурс», за минулу добу в Україні знову зареєстрували понад 2 тис. хворих на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 підкосив вже 123 тис. українців.