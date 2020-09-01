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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

COVID-19 пошел на спад в Киеве — самые зараженные районы назвал Кличко (КАРТА)

1 сен 2020, 11:09
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Коронавирус в Киеве пошел на спад. За минувшие сутки, 31 августа, в столице зарегистрировали 176 новых больных коронавирусом. Для сравнения, 30 августа было зафиксировано 277 новых инфицированных.

За сутки заболели 11 медиков и 13 детей. В больницы были госпитализированы 34 пациента. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, инфицирование подтвердили у:

  • 101 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;
  • 62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
  • девяти девочек от двух до 13 лет;
  • четырех мальчиков от четырех до 16 лет.

Коронавирус в Киеве. Графика: КГГА

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 27. В Соломенском — 26, в Деснянском районе — 25 новых инфицированных.

Пятеро пациентов умерли за минувшие сутки. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 213 киевлян. В столице уже 13 тыс. 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.


Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью, — подчеркнул Кличко.

Как писал «Ракурс», за прошедшие сутки в Украине снова зарегистрировали более 2 тыс. больных коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подкосил уже 123 тыс. украинцев.


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