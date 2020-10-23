Випадання волосся вчені пояснили наслідками коронавірусу

Випадання волосся вчені пояснили наслідком коронавірусу. Фото: static.expres.online

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Випадання волосся теж може бути одним із наслідків коронавірусу.

Майже 25% від загального числа опитаних вченими людей, які перехворіли COVID-19, поскаржилися на випадання волосся, причому близько дві третини з них — чоловіки. Такі симптоми в них з’явилися через кілька місяців після одужання. Про це повідомив японський телеканал NHK із посиланням на дослідження вчених Національного Центру глобальної охорони здоров’я та медицини.

На думку дослідників, причиною випадання волосся міг стати не коронавірус, а пережитий стрес. За словами доктора Моріока Шінічіро, подібні симптоми спостерігалися й у людей, які перехворіли лихоманками Ебола і Денге.

Зазначається, що 11% пацієнтів після одужання від коронавірусу скаржилися на задишку, а 10% відчували нездужання та втрату нюху. Ще 6% колишніх пацієнтів скаржилися на кашель, а 2% — порушення смакових відчуттів.

Нагадаємо, науковці встановили, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, ймовірно, може вражати й людські ембріони.