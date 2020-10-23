Выпадение волос ученые объяснили последствиями коронавируса

Выпадение волос ученые объяснили следствием коронавируса. Фото: static.expres.online

https://racurs.ua/n145496-vypadenie-volos-uchenye-obyasnili-posledstviyami-koronavirusa.html

Ракурс

Выпадение волос тоже может быть одним из последствий коронавируса.

Почти 25% от общего числа опрошенных учеными людей, которые переболели COVID-19, пожаловались на выпадение волос, причем около две трети из них — мужчины. Такие симптомы в них появились через несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на исследования ученых Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

По мнению исследователей, причиной выпадения волос мог стать не коронавирус, а пережитый стресс. По словам доктора Мориока Шиничиро, подобные симптомы наблюдались и у людей, переболевших лихорадками Эбола и Денге.

Отмечается, что 11% пациентов после выздоровления от коронавируса жаловались на одышку, а 10% испытывали недомогание и потерю обоняния. Еще 6% бывших пациентов жаловались на кашель, а 2% — на нарушение вкусовых ощущений.

Напомним, ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, вероятно, может поражать и человеческие эмбрионы.