Погода в Украине 23 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 23 октября ожидается теплая и солнечная, на западе и севере ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +23°.

Днем столбики термометров покажут 13−23° выше нуля. Ночи в эти сутки будут теплыми, без осадков — 5−11° выше нуля. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 октября будут преимущественно солнечной, осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до 8−10° тепла, а днем — 14−16° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется несколько прохладнее. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 13−16° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми. Температура воздуха ночью составит 8−10° тепла, а днем воздух прогреется до 19−21° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая, но дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 8−10° тепла, а днем — 15−17° выше нуля.

Погода в Карпатах 23 октября будет пасмурной и дождевой. Столбики термометров в темное время суток покажут 8−10° тепла, а днем 15−17° тепла по Цельсию.



23 октября будет пасмурной и дождевой. Столбики термометров в темное время суток покажут 8−10° тепла, а днем 15−17° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 23 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури будут слабыми.