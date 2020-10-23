Прогноз явки на местных выборах спрогнозировали в ОПОРе. Фото: poltava.to

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Явка на местных выборах 2020 года не будет высокой и при этом будет зависеть от разных обстоятельств.

При наилучших обстоятельствах, без новых вспышек COVID-19 или карантина, явка составит до 40%. На регулярных местных выборах, которые в третий раз проходят в Украине отдельно от парламентских (это 2010, 2015 и 2020 годы) явка была ниже 50%. Об этом 23 октября заявила председатель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга.

Утверждать, что она имеет перспективу быть выше вряд ли можно. Хотя все зависит от самой территориальной общины, — отметила Айвазовская.

В то же время аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на брифинге также спрогнозировал снижение явки.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся уже в воскресенье, 25 октября.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА заявили, что участковые избирательные комиссии в небольших городах, поселковых и сельских общинах, которые были образованы до местных выборов, минимально укомплектованы. Оказалось, что граждане боялись работать во время выборов из-за пандемии коронавируса.