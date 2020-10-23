Белая краска. Фото: sozero.livejournal

https://racurs.ua/n145490-novaya-superbelaya-kraska-umenshit-zatraty-na-kondicionirovanie-issledovanie.html

Ракурс

Научное открытие сделали ученые из Университета Пердью. Несложный рецепт позволил ученым получить «супербелую» краску, которая отражает рекордное количество тепла и делает объекты холоднее.

«Супербелый» краситель отражает до 95,5% света. О разработке рассказывается в журнале Cell Reports Physical Science.

Чтобы сделать новый краситель Сюлин Жуан (Xiulin Ruan) и его коллеги использовали обычную акриловую основу, добавив в нее много белого мела разных размеров. Как показали эксперименты, объекты, покрашенные этой краской, остаются на 10 градусов холоднее ночью и на 1,7 градуса — днем.

Краситель наносится обычным способом. Во время трехнедельных испытаний он показал, что устойчив к истиранию и воздействию влаги. Кроме того, он стоит совсем недорого.

«Ультрабелая» краска поможет бороться с нагревом зданий и снижением огромных расходов на кондиционирование воздуха.

Напомним, высокие температуры могут удвоить или утроить смертность, связанную с проблемами с сердцем.

Это может произойти в регионах, где в результате глобального потепления среднесуточная температура достигнет показателей 43°.