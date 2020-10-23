Заключенные. Фото: 048

https://racurs.ua/n145492-krovavyy-bunt-v-zale-suda-ustroili-podsudimye-v-odesse-foto-incidenta.html

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Бунт в колонии с попыткой суицида произошел сегодня, 23 октября, в Малиновском районном суде Одессы. Семеро заключенных вскрыли себе вены во время судебного заседания.

Для попытки суицида фигуранты использовали заточки, которые получили вместе с медицинскими масками. Об этом сообщает «Думская».

Сообщается, что всех подсудимых забрала скорая, их состояние удовлетворительное. Как известно, заключенных судят по ст. 392 УК Украины (действия дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).





Им грозит дополнительный срок от 5 до 10 лет за организацию бунта в колонии, после которой исправительное учреждение расформировали.





Напомним, ранее мы сообщали, что бунт в следственном изоляторе Кропивницкого привел к введению в учреждении особого режима. Особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставления свиданий и приема посылок и передач, проведение других режимных мероприятий.