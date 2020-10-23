Ув'язнені. Фото: 048

https://racurs.ua/ua/n145492-kryvavyy-bunt-u-zali-sudu-vlashtuvaly-pidsudni-v-odesi-foto-incydentu.html

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Бунт в колонії зі спробою суїциду стався сьогодні, 23 жовтня, в Малиновському районному суді Одеси. Семеро ув’язнених порізали собі вени під час судового засідання.

Для спроби суїциду фігуранти використовували заточки, які отримали разом з медичними масками. Про це повідомляє «Думская».

Повідомляється, що всіх підсудних забрала швидка, їх стан задовільний. Як відомо, підсудних судять за ст. 392 КК України (дії дезорганізують роботу установ виконання покарань).



Їм загрожує додатковий термін від 5 до 10 років за організацію бунту у колонії, після якого виправну установу розформували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бунт у слідчому ізоляторі Кропивницького призвів до введення в установі особливого режиму. Особливий режим передбачає посилення охорони, додаткового нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень і прийому посилок і передач, проведення інших режимних заходів.