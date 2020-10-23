Біла фарба. Фото: sozero.livejournal

https://racurs.ua/ua/n145490-nova-superbila-farba-zmenshyt-vytraty-na-kondycionuvannya-doslidjennya.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені з Університету Пердью. Нескладний рецепт дозволив науковцям отримати «cупербілу» фарбу, яка відбиває рекордну кількість тепла і робить об'єкти холоднішими.

«Супербілий» барвник відбиває до 95,5% світла. Про розробку розповідається в журналі Cell Reports Physical Science.

Для створення нового барвника Сюлін Жуан і його колеги використовували звичайну акрилову основу, додавши в неї багато білої крейди різних розмірів. Як показали експерименти, об'єкти, пофарбовані цієї фарбою, залишаються на 10 градусів холоднішими вночі і на 1,7 градуса — вдень.

Барвник наноситься звичайним способом. Під час тритижневих випробувань він показав, що стійкий до стирання і впливу вологи. Крім того, він коштує зовсім не дорого.

«Ультрабіла» фарба допоможе боротися з нагріванням будівель і зниженням величезних витрат на кондиціонуванням повітря.

Нагадаємо, що високі температури можуть подвоїти або потроїти смертність, пов’язану з проблемами із серцем.

Це може статися в регіонах, де в результаті глобального потепління середньодобова температура досягне показників 43°.