Опрос Зеленского будет стоить более 100 млн грн. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n145489-opros-zelenskogo-stalo-izvestno-skolko-budut-stoit-5-voprosov-prezidenta.html

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Ориентировочную стоимость опроса президента Владимира Зеленского подсчитали специалисты.

Пять запросов от президента оценили в 103 млн. Почти 75 млн грн из этой суммы хотят направить на работу волонтеров. Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга.

По словам Айвазовской, людям, которые будут привлечены к опросу, выплатят 1 тыс. 200 грн. Если речь будет идти о гражданско-правовой сделке, то к этой сумме нужно добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. При этом сам опрос будет проводиться одной из социологических организаций.

Соответственно, ориентировочное количество расходов является 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека, — отметила Айвазовская.

Напомним, партия «Слуга народа» планирует профинансировать опрос Владимира Зеленского, который планируется провести 25 октября. В СН не считают опрос агитацией, поскольку не будет использована партийная символика.