Отец погибшего на Донбассе разведчика Журавля судится против Зеленского

Отец погибшего на Донбассе разведчика судится против Зеленского. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n145488-otec-pogibshego-na-donbasse-razvedchika-juravlya-suditsya-protiv-zelenskogo.html

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Сергей Журавель, отец разведчика Ярослава Журавля, который погиб в июле под Зайцевым, подал иск против президента Владимира Зеленского за превышения им служебных полномочий.

Отец погибшего героя обвиняет президента в том, что тот якобы запретил армейским подразделениям ООС провести поисково-спасательную операцию возле Зайцево. Такие действия привели к тому, что Ярослав Журавель погиб. Об этом говорится в иске, который Сергей Журавель опубликовал в Facebook.

По словам истца, он пойдет до конца для справедливости. Обещает, что «не простит тех, кто вследствие популизма и некомпетентных действий стал причиной гибели сына».

Журавль требует начать досудебное расследование по ч. 4 ст. 426 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Напомним, что 13 июля командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловкой. В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера. При том было договорено о режиме «тишины» через ОБСЕ.

В августе президент Владимир Зеленский наградил тех, кто стал жертвой обстрелов под Зайцевым. Посмертно наградили старшего солдата Игоря Овчаренко, сержанта Ярослава Журавля, сержанта Николая Илина, сержанта Алексея Золина и лейтенанта Дмитрия Красногрудья.