Нагорный Карабах. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145486-pashinyan-jdet-rossiyskih-mirotvorcev-v-karabahe.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе находится в активной фазе. Стороны выдвигают предложения по мирному урегулированию, но им пока не получается договориться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал возможность введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

По его словам, компромиссным может быть именно введение миротворцев из России, потому что другие предложения Армении вряд ли поддержит Азербайджан.

У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно учитывать мнения других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот, — пояснил Пашинян.



Пашинян также напомнил: российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет верна своим обязательствам в сфере безопасности.

Напомним, что активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.