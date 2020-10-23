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Зеленский испугался на хоккее в Украине, скриншот видео
Зеленский испугался на хоккее в Мариуполе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145487-zelenskiy-ispugalsya-na-hokkee-v-mariupole-video.htmlРакурс
С Владимиром Зеленским произошел курьезный случай на Донбассе. Президент после визита на Волынь вечером улетел в Мариуполь открывать ледовую арену.
Глава государства выступил на церемонии открытия Mariupol Ice Center, совершил символическое вбрасывание шайбы, а затем проводил встречу в конференц-зале арены.
Во время разговора Зеленский испугался громкого звука.
Технический сбой длился мгновение, Зеленский овладел собой и успокоил присутствующих.
Все нормально, все нормально. Все здоровы, нервы у всех крепкие, — успокоил президент присутствующих, когда пришел в себя от неожиданности.
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