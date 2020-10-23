Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский испугался на хоккее в Украине, скриншот видео

Зеленский испугался на хоккее в Мариуполе (ВИДЕО)

23 окт 2020, 14:51
999

С Владимиром Зеленским произошел курьезный случай на Донбассе. Президент после визита на Волынь вечером улетел в Мариуполь открывать ледовую арену.

Глава государства выступил на церемонии открытия Mariupol Ice Center, совершил символическое вбрасывание шайбы, а затем проводил встречу в конференц-зале арены.

Во время разговора Зеленский испугался громкого звука.

Технический сбой длился мгновение, Зеленский овладел собой и успокоил присутствующих.


Все нормально, все нормально. Все здоровы, нервы у всех крепкие, — успокоил президент присутствующих, когда пришел в себя от неожиданности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров