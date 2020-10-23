Зеленский испугался на хоккее в Украине, скриншот видео

https://racurs.ua/n145487-zelenskiy-ispugalsya-na-hokkee-v-mariupole-video.html

Ракурс

С Владимиром Зеленским произошел курьезный случай на Донбассе. Президент после визита на Волынь вечером улетел в Мариуполь открывать ледовую арену.

Глава государства выступил на церемонии открытия Mariupol Ice Center, совершил символическое вбрасывание шайбы, а затем проводил встречу в конференц-зале арены.

Во время разговора Зеленский испугался громкого звука.

Технический сбой длился мгновение, Зеленский овладел собой и успокоил присутствующих.