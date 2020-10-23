Легендарный бразилец Пеле. Фото: thesefootballtimes.co

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Бразилец Пеле, которого прозвали королем футбола, 23 октября отмечает свой 80 день рождения.

Множество болельщиков и эксперты до сих пор считают Пеле лучшим футболистом в истории. Он стал единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира. Бразильская конфедерация футбола в Twitter поздравила легенду с юбилеем.

Королевство футбола отмечает 80-летие Его Величества! Мастер, который радовал всех дриблингом, забивал мяч за мячом и завоевывал титул за титулом. Его подданные собираются вместе, чтобы от всей души пожелать: поздравляем, Пеле! — говорится в поздравлении.

Как известно, Международный олимпийский комитет признал Пеле сильнейшим спортсменом XX века. Футбольная комиссия Международной федерации футбола признала бразильца лучшим футболистом XX века.

За свою длительную карьеру нападающий сумел забить 1 тыс. 289 мячей в 1 тыс. 363 играх. Почти всю клубную карьеру король футбола провел в «Сантосе». В составе этого клуба он дважды побеждал в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном Кубке.

В составе сборной Бразилии Пеле сыграл 91 матч и забил 77 мячей. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Напомним, в 2019 году форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».