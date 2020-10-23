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Ракурс
Легендарный бразилец Пеле. Фото: thesefootballtimes.co

Пеле празднует 80-летие — чем запомнился король футбола (ФОТО, ВИДЕО)

23 окт 2020, 14:17
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Бразилец Пеле, которого прозвали королем футбола, 23 октября отмечает свой 80 день рождения.

Множество болельщиков и эксперты до сих пор считают Пеле лучшим футболистом в истории. Он стал единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира. Бразильская конфедерация футбола в Twitter поздравила легенду с юбилеем.

Королевство футбола отмечает 80-летие Его Величества! Мастер, который радовал всех дриблингом, забивал мяч за мячом и завоевывал титул за титулом. Его подданные собираются вместе, чтобы от всей души пожелать: поздравляем, Пеле! — говорится в поздравлении.

Пеле 23 октября празднует 80-летие. Фото: GETTY IMAGES

Пеле 23 октября празднует 80-летие. Фото: GETTY IMAGES

Пеле 23 октября празднует 80-летие. Фото: GETTY IMAGES

Как известно, Международный олимпийский комитет признал Пеле сильнейшим спортсменом XX века. Футбольная комиссия Международной федерации футбола признала бразильца лучшим футболистом XX века.

За свою длительную карьеру нападающий сумел забить 1 тыс. 289 мячей в 1 тыс. 363 играх. Почти всю клубную карьеру король футбола провел в «Сантосе». В составе этого клуба он дважды побеждал в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном Кубке.

В составе сборной Бразилии Пеле сыграл 91 матч и забил 77 мячей. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды.


Напомним, в 2019 году форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: Ракурс


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