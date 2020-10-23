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Ракурс
Легендарний бразилець Пеле. Фото: thesefootballtimes.co

Пеле святкує 80-річчя — чим запам’ятався король футболу (ФОТО, ВІДЕО)

23 жов 2020, 14:17
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Бразилець Пеле, якого прозвали королем футболу, 23 жовтня відзначає свій 80 день народження.

Безліч вболівальників та експерти досі вважають Пеле найкращим футболістом в історії. Він став єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонатах світу. Бразильська конфедерація футболу в Twitter привітала легенду з ювілеєм.

Королівство футболу відзначає 80-річчя Його Величності! Майстер, який радував усіх дриблінгом, забивав м’яч за м’ячем і завойовував титул за титулом. Його піддані збираються разом, щоб від щирого серця побажати: вітаємо, Пеле! — йдеться в поздоровленні.

Пеле 23 жовтня святкує 80-річчя. Фото: GETTY IMAGES

Пеле 23 жовтня святкує 80-річчя. Фото: GETTY IMAGES

Пеле 23 жовтня святкує 80-річчя. Фото: GETTY IMAGES

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет визнав Пеле найсильнішим спортсменом XX століття. Футбольна комісія Міжнародної федерації футболу визнала бразильця кращим футболістом XX століття.

За свою тривалу кар'єру нападник зумів забити 1 тис. 289 м’ячів у 1 тис. 363 іграх. Майже всю клубну кар'єру король футболу провів у «Сантосі». У складі цього клубу він двічі перемагав у Кубку Лібертадорес та Міжконтинентальному Кубку.

У складі збірної Бразилії Пеле зіграв 91 матч та забив 77 м’ячів. Він і досі залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди.


Нагадаємо, у 2019 році форвард каталонської «Барселони» та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м’яча».

Джерело: Ракурс


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