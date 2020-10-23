Легендарний бразилець Пеле. Фото: thesefootballtimes.co

https://racurs.ua/ua/n145485-pele-svyatkuie-80-richchya-chym-zapam-yatavsya-korol-futbolu-foto-video.html

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Бразилець Пеле, якого прозвали королем футболу, 23 жовтня відзначає свій 80 день народження.

Безліч вболівальників та експерти досі вважають Пеле найкращим футболістом в історії. Він став єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонатах світу. Бразильська конфедерація футболу в Twitter привітала легенду з ювілеєм.

Королівство футболу відзначає 80-річчя Його Величності! Майстер, який радував усіх дриблінгом, забивав м’яч за м’ячем і завойовував титул за титулом. Його піддані збираються разом, щоб від щирого серця побажати: вітаємо, Пеле! — йдеться в поздоровленні.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет визнав Пеле найсильнішим спортсменом XX століття. Футбольна комісія Міжнародної федерації футболу визнала бразильця кращим футболістом XX століття.

За свою тривалу кар'єру нападник зумів забити 1 тис. 289 м’ячів у 1 тис. 363 іграх. Майже всю клубну кар'єру король футболу провів у «Сантосі». У складі цього клубу він двічі перемагав у Кубку Лібертадорес та Міжконтинентальному Кубку.

У складі збірної Бразилії Пеле зіграв 91 матч та забив 77 м’ячів. Він і досі залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, у 2019 році форвард каталонської «Барселони» та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м’яча».