Опитування Зеленського узаконили в Окружному адмінсуді Києва, фото — УП

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Опитування громадської думки від президента України відбудеться. Так вирішив Окружний адміністративний суд Києва, який 23 жовтня відмовився скасувати цей захід.

В ОАСК до Володимира Зеленського позивався мешканець Івано-Франківської області. Він просив суд визнати протиправним рішення президента провести опитування.

Утім, суд постановив, що «обов'язковою умовою надання правового захисту є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду».

Прес-служба ОАСК повідомила, що президент тільки оголосив про плани влаштувати опитування, а оголошення про наміри на вчинення будь-яких дій не розцінюється як дія, яка порушує право позивача. Відтак жителю Прикарпаття відмовили у задоволенні позову.

Нагадаємо, що за 12 днів до проведення місцевих виборів Зеленський заявив, що підготував пʼять запитань до українців, на які вони в добровільному порядку зможуть відповісти в день місцевих виборів. В Офісі президента зазначили, що опитування на відміну від референдуму не матиме юридичних наслідків. Опитування профінансує партія «Слуга народу».