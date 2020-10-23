Потепління. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n145482-globalne-poteplinnya-vpershe-more-v-arktyci-ne-pochalo-zamerzaty.html

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Глобальне потепління провокує негативні наслідки для всього полярного регіону. Вперше з початку ведення спостережень море Лаптєвих не почало замерзати наприкінці жовтня.

Кліматологи вважають, що запізніле замерзання моря спричинене затяжним теплом і надходженням атлантичних вод. Про це повідомляє The Guardian.

Температура води в цьому районі піднялася більш ніж на 5 °C. Через це в Арктиці зафіксували рекордну площу незамерзлого моря.

Дослідники з Університету штату Колорадо заявили, що це спричинено людською діяльністю і відповідає прогнозованому впливу зміни клімату.

Через потепління атлантичні течії відправились в Арктику. Парниковий ефект також порушив розшарування теплих глибоких вод і прохолодних поверхневих, що перешкоджає утворенню льоду.

Загалом середня товщина льоду виявилася вдвічі меншою, ніж в 1980-х роках.

Відстрочене замерзання може вплинути на зменшення крижаного покриву. Зменшення площі криги не сприяє відбиванню сонячного тепла.

Крім того, відкрите море посилює турбулентність у верхньому шарі Північного Льодовитого океану, який приносить теплу воду з глибин.

Нагадаємо, NASA показало, як змінився крижаний покрив Гренландії і Антарктиди за останні 16 років. З’ясувалося, що чиста втрата льоду в Антарктиді поряд зі скороченням крижаного покриву Гренландії призвела до підвищення рівня океану на 0,55 дюйма.