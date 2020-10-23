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Потепление. Фото: The Guardian
Глобальное потепление — впервые море в Арктике не замерзло в октябреhttps://racurs.ua/n145482-globalnoe-poteplenie-vpervye-more-v-arktike-ne-nachalo-zamerzat.htmlРакурс
Глобальное потепление провоцирует негативные последствия для всего полярного региона. Впервые с начала ведения наблюдений море Лаптевых не начало замерзать в конце октября.
Климатологи считают, что запоздалое замерзание моря вызвано затяжным теплом и поступлением атлантических вод. Об этом сообщает The Guardian.
Температура воды в этом районе поднялась более чем на 5 °C. Поэтому в Арктике зафиксировали рекордную площадь незамерзшего моря.
Исследователи из Университета штата Колорадо заявили, что это вызвано человеческой деятельностью и соответствует прогнозируемому влиянию изменения климата.
Из-за потепления атлантические течения отправились в Арктику. Парниковый эффект также нарушил расслоение теплых глубоких вод и прохладительных на поверхности, что препятствует образованию льда.
В целом средняя толщина льда оказалась вдвое меньше, чем в 1980-х годах.
Отсроченное замерзание может повлиять на уменьшение ледяного покрова. Уменьшение площади льда не способствует отражению солнечного тепла.
Кроме того, открытое море усиливает турбулентность в верхнем слое Северного Ледовитого океана, которое выносит теплую воду с глубин.
Напомним, NASA показало, как изменился ледяной покров Гренландии и Антарктиды за последние 16 лет. Выяснилось, что чистая потеря льда в Антарктиде наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии привела к повышению уровня моря на 0,55 дюйма.
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