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Потепление. Фото: The Guardian

Глобальное потепление — впервые море в Арктике не замерзло в октябре

23 окт 2020, 13:33
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Глобальное потепление провоцирует негативные последствия для всего полярного региона. Впервые с начала ведения наблюдений море Лаптевых не начало замерзать в конце октября.

Климатологи считают, что запоздалое замерзание моря вызвано затяжным теплом и поступлением атлантических вод. Об этом сообщает The Guardian.

Температура воды в этом районе поднялась более чем на 5 °C. Поэтому в Арктике зафиксировали рекордную площадь незамерзшего моря.

Исследователи из Университета штата Колорадо заявили, что это вызвано человеческой деятельностью и соответствует прогнозируемому влиянию изменения климата.

Из-за потепления атлантические течения отправились в Арктику. Парниковый эффект также нарушил расслоение теплых глубоких вод и прохладительных на поверхности, что препятствует образованию льда.

В целом средняя толщина льда оказалась вдвое меньше, чем в 1980-х годах.

Отсроченное замерзание может повлиять на уменьшение ледяного покрова. Уменьшение площади льда не способствует отражению солнечного тепла.


Кроме того, открытое море усиливает турбулентность в верхнем слое Северного Ледовитого океана, которое выносит теплую воду с глубин.

Напомним, NASA показало, как изменился ледяной покров Гренландии и Антарктиды за последние 16 лет. Выяснилось, что чистая потеря льда в Антарктиде наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии привела к повышению уровня моря на 0,55 дюйма.


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