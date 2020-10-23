Опрос Зеленского узаконили в Окружном административном суде Киева, фото — УП

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Ракурс

Опрос общественного мнения от президента Украины состоится. Так решил Окружной административный суд Киева, который 23 октября отказался отменить это мероприятие.

В ОАСК с Владимиром Зеленским судился житель Ивано-Франковской области. Он просил суд признать противоправным решение президента провести опрос.

Впрочем, суд постановил, что «обязательным условием предоставления правовой защиты является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд».

Пресс-служба ОАСК сообщила, что президент только объявил о планах устроить опрос, а объявление о намерениях совершить действия не расценивается как действие, которое нарушает право истца. Поэтому жителю Прикарпатья отказали в удовлетворении иска.

Напомним, что за 12 дней до проведения местных выборов 25 октября Зеленский заявил, что подготовил пять вопросов к украинцам, на которые они в добровольном порядке смогут ответить в день местных выборов. В Офисе президента отметили, что опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий. Опрос профинансирует партия «Слуга народа».