Зеленський злякався на хокеї в Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145487-zelenskyy-zlyakavsya-na-hokeyi-v-mariupoli-video.html

Ракурс

Із Володимиром Зеленським стався курйозний випадок на Донбасі. Президент після візиту на Волинь увечері полетів у Маріуполь відкривати льодову арену.

Глава держави виступив на церемонії відкриття Mariupol Ice Center, здійснив символічне вкидання шайби, а згодом проводив зустрічі у конференц-залі арени.

Під час розмови Зеленський злякався гучного звуку.

Технічний збій тривав якусь мить, Зеленський опанував себе і заспокоїв присутніх.