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Ракурс
Зеленський злякався на хокеї в Маріуполі, скріншот відео

Зеленський злякався на хокеї в Маріуполі (ВІДЕО)

23 жов 2020, 14:51
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Із Володимиром Зеленським стався курйозний випадок на Донбасі. Президент після візиту на Волинь увечері полетів у Маріуполь відкривати льодову арену.

Глава держави виступив на церемонії відкриття Mariupol Ice Center, здійснив символічне вкидання шайби, а згодом проводив зустрічі у конференц-залі арени.

Під час розмови Зеленський злякався гучного звуку.

Технічний збій тривав якусь мить, Зеленський опанував себе і заспокоїв присутніх.


Все нормально, все нормально. Всі здорові, нерви у всіх міцні, — заспокоїв президент присутніх, коли оговтався від несподіванки.

Джерело: Ракурс


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