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Зеленський злякався на хокеї в Маріуполі, скріншот відео
Зеленський злякався на хокеї в Маріуполі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145487-zelenskyy-zlyakavsya-na-hokeyi-v-mariupoli-video.htmlРакурс
Із Володимиром Зеленським стався курйозний випадок на Донбасі. Президент після візиту на Волинь увечері полетів у Маріуполь відкривати льодову арену.
Глава держави виступив на церемонії відкриття Mariupol Ice Center, здійснив символічне вкидання шайби, а згодом проводив зустрічі у конференц-залі арени.
Під час розмови Зеленський злякався гучного звуку.
Технічний збій тривав якусь мить, Зеленський опанував себе і заспокоїв присутніх.
Все нормально, все нормально. Всі здорові, нерви у всіх міцні, — заспокоїв президент присутніх, коли оговтався від несподіванки.
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