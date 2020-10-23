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Нагірний Карабах. Фото: pravda.com.ua

Пашинян тягне в Нагірний Карабах російських миротворців

23 жов 2020, 14:54
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Війна в Нагірному Карабаху перебуває в активній фазі. Сторони висувають пропозиції щодо мирного врегулювання, але їм наразі не виходить домовитися.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтримав можливість введення російських миротворців в Нагірний Карабах. Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфаксу».

За його словами, компромісним може бути саме введення миротворців з Росії, бо інші пропозиції Вірменії навряд чи підтримає Азербайджан.

У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки, — пояснив Пашинян.


Пашинян також нагадав, що російський президент Володимир Путін пообіцяв, що Росія буде вірною своїм безпековим зобов’язанням.

Нагадаємо, що активні бойові дії в Нагірному Карабаху почалися 27 вересня.


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