Батько загиблого на Донбасі розвідника Журавля позиваєтся проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника позиваєтся проти Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145488-batko-zagyblogo-na-donbasi-rozvidnyka-juravlya-pozyvaietsya-proty-zelenskogo.html

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Сергій Журавель, батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

Батько загиблого героя звинувачує президента у тому, що той начебто заборонив армійським підрозділам ООС провести пошуково-рятувальну операцію біля Зайцевого. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув. Про це йдеться у позові, який Сергій Журавель опублікував у Facebook.

За словами позивача, він піде до кінця заради справедливості. Обіцяє, що «не вибачить тих, хто внаслідок популізму і некомпетентних дій став причиною загибелі сина».

Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 ст. 426 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, що 13 липня командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою. Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. При тому було домовлено про режим «тиші» через ОБСЄ.

У серпні президент Володимир Зеленський нагородив тих, хто став жертвою обстрілів під Зайцевим. Посмертно нагородили старшого солдата Ігора Вівчаренка, сержанта Ярослава Журавля, сержанта Миколу Іліна, сержанта Олексія Золіна та лейтенанта Дмитра Красногрудя.