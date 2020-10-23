Опитування Зеленського коштуватиме понад 100 млн грн. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145489-opytuvannya-zelenskogo-stalo-vidomo-skilky-koshtuvatymut-5-zapytan-prezydenta.html

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Орієнтовну вартість опитування президента Володимира Зеленського підрахували фахівці.

П’ять запитів від президента оцінили в 103 млн. Майже 75 млн грн із цієї суми хочуть спрямувати на роботу волонтерів. Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час брифінгу.

За словами Айвазовської, людям, які будуть залучені до опитування, виплатять 1 тис. 200 грн. Якщо мова йтиме про цивільно-правові угоди, то до цієї суми потрібно додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. При цьому саме опитування проводитиметься однією з соціологічних організацій.

Відповідно, орієнтовна кількість видатків є 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину, — зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» планує профінансувати опитування Володимира Зеленського, яке планується провести 25 жовтня. У СН не вважають опитування агітацією, оскільки не буде використано партійної символіки.