Прогноз явки на місцевих виборах спрогнозували в ОПОРі. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/ua/n145493-prognoz-yavky-na-miscevyh-vyborah-daly-fahivci.html

Ракурс

Явка на місцевих виборах 2020 року не буде високою і при цьому буде залежати від різних обставин.

При найкращих обставинах, без нових спалахів COVID-19чи карантину, явка складе до 40%. На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських (це 2010, 2015 та 2020 роки) явка була нижчою 50%. Про це 23 жовтня заявила голова громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час брифінгу.

Стверджувати, що вона має перспективу бути вищою навряд чи можна. Хоча все залежить від самої територіальної громади, — зазначила Айвазовська.

Водночас аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на брифінгу також спрогнозував зниження явки.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться вже у неділю, 25 жовтня.

Нагадаємо, у громадянській мережі ОПОРА заявили, що дільничні виборчі комісії у невеликих містах, селищних і сільських громадах, які були утворені до місцевих виборів, мінімально укомплектовані. Виявилося, що громадяни боялися працювати під час виборів через пандемію коронавірусу.