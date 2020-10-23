Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145494-minlyvi-doschi-ta-poteplinnya-do-23-pogoda-v-ukrayini-na-23-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 жовтня очікується тепла та сонячна, на заході та півночі очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +23°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 13−23° вище нуля. Ночі цієї доби будуть теплими, без опадів — 5−11° вище нуля. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 23 жовтня буде переважно сонячною, опадів не прогнозується. Вночі повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дещо прохолодніша. Температура повітря вночі складе 6−8° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 13−16° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому теплими. Температура повітря вночі складе 8−10° тепла, а вдень повітря прогріється до 19−21° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 8−10° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля.

Погода в Карпатах 23 жовтня буде похмурою та дощовою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 8−10° тепла, а вдень 15−17° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.