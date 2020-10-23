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Ракурс
Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

Перечень «красных» стран обновил Минздрав — список

23 окт 2020, 17:23
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Коронавирус в мире распространяется, а поэтому все больше стран снова закрываются на карантин. Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон распространения коронавируса.

В «красную» зону попали Польша, Хорватия и Грузия. Соответствующий список опубликовала пресс-служба Минздрава.

Отметим, что в «красную» зону попадают страны, в которых заболеваемость за две недели на 100 тыс. населения выше, чем в Украине — 200,8.

Среди стран «красной» зоны оказались:

  • Великобритания;
  • Израиль;
  • Черногория;
  • Испания;
  • США;
  • Чехия;
  • Хорватия;
  • Польша;
  • Грузия;
  • Франция;
  • Молдавия;
  • Бельгия;
  • Нидерланды.

В «зеленой» зоне оказались такие страны:


  • Италия;
  • Венгрия;
  • ОАЭ;
  • Болгария;
  • Россия;
  • Германия;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Греция;
  • Эстония;
  • Турция.

"Красные" страны. Фото: Минздрав

"Зеленые" страны. Фото: Минздрав

Напомним, ранее мы сообщали, что Евросоюз сократил список стран для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в перечень таких стран снова не попала. Свободно путешествовать по странам ЕС также не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур.

Источник: Ракурс


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