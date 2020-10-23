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Коронавирус в мире. Фото: Pixabay
Перечень «красных» стран обновил Минздрав — списокhttps://racurs.ua/n145498-perechen-krasnyh-stran-obnovil-minzdrav-spisok.htmlРакурс
Коронавирус в мире распространяется, а поэтому все больше стран снова закрываются на карантин. Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон распространения коронавируса.
В «красную» зону попали Польша, Хорватия и Грузия. Соответствующий список опубликовала пресс-служба Минздрава.
Отметим, что в «красную» зону попадают страны, в которых заболеваемость за две недели на 100 тыс. населения выше, чем в Украине — 200,8.
Среди стран «красной» зоны оказались:
- Великобритания;
- Израиль;
- Черногория;
- Испания;
- США;
- Чехия;
- Хорватия;
- Польша;
- Грузия;
- Франция;
- Молдавия;
- Бельгия;
- Нидерланды.
В «зеленой» зоне оказались такие страны:
- Италия;
- Венгрия;
- ОАЭ;
- Болгария;
- Россия;
- Германия;
- Литва;
- Латвия;
- Греция;
- Эстония;
- Турция.
Напомним, ранее мы сообщали, что Евросоюз сократил список стран для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в перечень таких стран снова не попала. Свободно путешествовать по странам ЕС также не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур.
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