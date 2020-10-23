Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145498-perechen-krasnyh-stran-obnovil-minzdrav-spisok.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространяется, а поэтому все больше стран снова закрываются на карантин. Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон распространения коронавируса.

В «красную» зону попали Польша, Хорватия и Грузия. Соответствующий список опубликовала пресс-служба Минздрава.

Отметим, что в «красную» зону попадают страны, в которых заболеваемость за две недели на 100 тыс. населения выше, чем в Украине — 200,8.

Среди стран «красной» зоны оказались:

Великобритания;

Израиль;

Черногория;

Испания;

США;

Чехия;

Хорватия;

Польша;

Грузия;

Франция;

Молдавия;

Бельгия;

Нидерланды.

В «зеленой» зоне оказались такие страны:

Италия;

Венгрия;

ОАЭ;

Болгария;

Россия;

Германия;

Литва;

Латвия;

Греция;

Эстония;

Турция.





Напомним, ранее мы сообщали, что Евросоюз сократил список стран для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в перечень таких стран снова не попала. Свободно путешествовать по странам ЕС также не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур.