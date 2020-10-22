Евросоюз обновил список стран для открытия внешних границ

Евросоюз обновил список стран для открытия внешних границhttps://racurs.ua/n145463-evrosouz-obnovil-spisok-stran-dlya-otkrytiya-vneshnih-granic.htmlРакурс
Обновлен список стран, для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки.
Этот список Европейский Союз в очередной раз сократил, а Украина в перечень таких стран снова не попала. Более свободно путешествовать по странам ЕС не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур. Об этом 22 октября сообщается на веб-странице Совета Европы.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сингапур;
- Таиланд;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- Япония;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Как известно, в последний раз Европейский Союз обновлял список стран в начале августа.
Ранее сообщалось, что коронавирус еще сильнее стал распространяться в Европе. Некоторые страны уже вводят жесткий карантин. Например, Ирландия и Чехия закрыли границы, а чехам даже запретили покидать свои дома без острой необходимости. А в Италии в Риме и всем столичном регионе Лацио с 23 октября вводят комендантский час.