Евросоюз обновил список стран для открытия внешних границ

ЕС обновил список безопасных для въезда стран. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n145463-evrosouz-obnovil-spisok-stran-dlya-otkrytiya-vneshnih-granic.html

Ракурс

Обновлен список стран, для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки.

Этот список Европейский Союз в очередной раз сократил, а Украина в перечень таких стран снова не попала. Более свободно путешествовать по странам ЕС не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур. Об этом 22 октября сообщается на веб-странице Совета Европы.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сингапур;

Таиланд;

Уругвай;

Южная Корея;

Япония;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Как известно, в последний раз Европейский Союз обновлял список стран в начале августа.

Ранее сообщалось, что коронавирус еще сильнее стал распространяться в Европе. Некоторые страны уже вводят жесткий карантин. Например, Ирландия и Чехия закрыли границы, а чехам даже запретили покидать свои дома без острой необходимости. А в Италии в Риме и всем столичном регионе Лацио с 23 октября вводят комендантский час.