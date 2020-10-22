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Ракурс
ЕС обновил список безопасных для въезда стран. Фото: glavcom.ua

Евросоюз обновил список стран для открытия внешних границ

22 окт 2020, 21:15
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Обновлен список стран, для граждан которых рекомендуется снять ограничения на поездки.

Этот список Европейский Союз в очередной раз сократил, а Украина в перечень таких стран снова не попала. Более свободно путешествовать по странам ЕС не могут граждане Канады, Грузии и Туниса. Однако в список внесли Сингапур. Об этом 22 октября сообщается на веб-странице Совета Европы.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сингапур;
  • Таиланд;
  • Уругвай;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.


Как известно, в последний раз Европейский Союз обновлял список стран в начале августа.

Ранее сообщалось, что коронавирус еще сильнее стал распространяться в Европе. Некоторые страны уже вводят жесткий карантин. Например, Ирландия и Чехия закрыли границы, а чехам даже запретили покидать свои дома без острой необходимости. А в Италии в Риме и всем столичном регионе Лацио с 23 октября вводят комендантский час.

Источник: Ракурс


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