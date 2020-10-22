Чехия и Ирландия объявили повторный локдаун, Рим — комендантский час — коронавирус в Европе

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Коронавирус в Европе снова закрывает экономику и общественные места. Массовые ограничения на передвижение жителей своих стран, не говоря уже о закрытости границ, сегодня ввели в Чехии и Ирландии.

Закрыты непродовольственные магазины, людям запрещено покидать дома без крайней необходимости, отменены массовые мероприятия. В Ирландии решение было принято на фоне суточного прироста в 1,1 тыс. пациентов.

Власть не ожидала, пока волна станет настоящим цунами с учетом ситуации в соседней Великобритании, где 21 октября сообщили о 26,6 тыс. новых больных.

В Чехии ситуация хуже: почти 15 тыс. новых случаев в сутки. Коронавирус обнаружили у главы кризисного штаба Яна Гамачека, который также занимает должности вице-премьера страны и министра внутренних дел.

Чешские власти заявили, что в условиях такой же динамики роста система здравоохранения может упасть уже через три недели.

В Риме и всем столичном регионе Лацио с 23 октября вводят комендантский час. Он будет действовать месяц с 00.00 до 5.00 утра. В это время гражданам будет запрещено находиться на улице, а право на исключение будет только у отдельных категорий граждан — тех, кто едет на работу или с работы, а также в случае неотложных обстоятельств.

Популярные места собраний людей будут закрывать уже с 18.00. Со следующей недели школы должны перевести 50% учащихся на дистанционное обучение, а университеты — 75% студентов. Работу магазинов пока не ограничивают.

Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом. 21 октября количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 1 млн 5 тыс. 295.

В мире 21 октября зафиксировали новый рекорд заболеваемости — 437,4 тыс. Тройку лидеров составили США (63,6 тыс.), Индия (56 тыс.) и Великобритания (26,6 тыс.). Впрочем, во Франции вчера было лишь на 12 пациентов меньше, чем на Туманном Альбионе. В Германии и Польше — более 10 тыс. новых случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в итальянском регионе Ломбардия могут ввести комендантский час из-за пандемии коронавируса. Париж еще раньше ввел такое ограничение сроком на один месяц.