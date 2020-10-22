Владимир Зеленский 22 октября приехал на Волынь, фото: «Волынские новости»

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 22 октября, находится с визитом в Волынской области.

Прилетев в область на самолете, Зеленский пересел на вертолет и полетел в село Вербка Ковельского района, чтобы проинспектировать отремонтированную школу, сообщает агентство «Волынские новости».

Отмечается, что СМИ о визите Зеленского не объявляли и не приглашали на событие журналистов, ссылаясь на ограничения «оранжевой» карантинной зоны.

Поэтому местные жители и журналисты ждали президента под воротами заведения. Местные жители принесли Зеленскому тыкву и напоминание об одном из обещаний времен президентских выборов — плакат с фразой «Приехал по голоса? Где зарплаты $4000?».

Двом з присутніх місцевих жителів вдалося коротко поспілкуватися із Зеленським — йому розповіли про проблеми інституту раку та відсутність дорожнього покриття до школи-довгобуду в селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області.

Двум из присутствующих местных жителей удалось коротко пообщаться с Зеленским — ему рассказали о проблемах института рака и отсутствии дорожного покрытия к школе-долгострою в селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области.

После этого Зеленский в сопровождении кортежа покинул территорию. Сегодня также предстоит его встреча с главами ОТГ и инспекция дороги.

Вместе с Зеленским на Волынь приехали глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Это уже второй визит Зеленского на Волынь за два месяца.

Напомним, во время прошлого визита Зеленского на Волынь военные расположенной в Луцке 204-й Севастопольской бригады тактической авиации бутылками выгребали воду из луж.