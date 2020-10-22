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Ракурс
Полиция. Фото: пресс-служба полиции

Масштабную схему искусственного «умножения» избирателей на участках разоблачила полиция (ФОТО, ВИДЕО)

22 окт 2020, 14:34
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Местные выборы начнутся уже 25 октября, а потому полиция обнаруживает все больше схем и нарушений избирательного процесса. Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования, регистрируя по одному избирательному адресу до 300 человек.

Таким образом они вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей и нарушали избирательное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Нацполиции разоблачили лиц, которые искусственно «множили» избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Соответствующие нарушения полицейские нашли в Одесской, Житомирской, Тернопольской и Кировоградской областях.

По факту нарушения законодательства начали уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Задержание нарушителей. Фото: пресс-служба полицииВо время следствия установили, что нарушители регистрировали по одному адресу от 50 до 300 человек.

Задержание нарушителей. Фото: пресс-служба полицииСообщается, что заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

В свою очередь в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал «схему» среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса. В частности, в Кропивницком областная прокуратура сообщила о подозрении местному жителю за предоставление в Государственный реестр избирателей ложных сведений об изменении избирательного адреса 200 жителей города.


Всего полицейские провели 11 обысков, во время которых изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Всю технику направили на экспертизу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует рост количества фактов насилия и использования черного пиара связанного с избирательной кампанией. Эксперты КИУ провели анализ и выделили самые проблемные регионы на выборах.

Источник: Ракурс


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