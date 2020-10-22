Полиция. Фото: пресс-служба полиции

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Местные выборы начнутся уже 25 октября, а потому полиция обнаруживает все больше схем и нарушений избирательного процесса. Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования, регистрируя по одному избирательному адресу до 300 человек.

Таким образом они вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей и нарушали избирательное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Нацполиции разоблачили лиц, которые искусственно «множили» избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Соответствующие нарушения полицейские нашли в Одесской, Житомирской, Тернопольской и Кировоградской областях.

По факту нарушения законодательства начали уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.



Во время следствия установили, что нарушители регистрировали по одному адресу от 50 до 300 человек.

Сообщается, что заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

В свою очередь в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал «схему» среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса. В частности, в Кропивницком областная прокуратура сообщила о подозрении местному жителю за предоставление в Государственный реестр избирателей ложных сведений об изменении избирательного адреса 200 жителей города.

Всего полицейские провели 11 обысков, во время которых изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Всю технику направили на экспертизу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует рост количества фактов насилия и использования черного пиара связанного с избирательной кампанией. Эксперты КИУ провели анализ и выделили самые проблемные регионы на выборах.