Затриманная злоумисників. Фото: прес-служба поліції

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Місцеві вибори розпочнуться вже 25 жовтня, а тому поліція виявляє усе більше схем та порушень виборчого процесу. Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування, реєструючи за однією виборчою адресою до 300 осіб.

Таким чином вони вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців та порушували виборче законодавство. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Нацполіції викрили осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць. Відповідні порушення поліцейські відшукали в Одеській, Житомирській, Тернопільській та Кіровоградській областях.





За фактом порушення законодавства розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.





Під час слідства встановили, що порушники реєстрували за однією адресою від 50 до 300 осіб.

Повідомляється, що заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

Натомість у Тернопільській області декан одного з ВУЗів організував «схему» серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.





На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за гроші змінювали їх виборчі адреси. Зокрема, у Кропивницькому обласна прокуратура повідомила про підозру місцевому мешканцю за надання до Державного реєстру виборців неправдивих відомостей про зміну виборчої адреси 200 мешканців міста.

Усього поліцейські провели 11 обшуків, під час яких вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори відбудуться через декілька днів. Комітет виборців України (КВУ) фіксує зростання фактів насильства та використання чорного піару. Експерти КВУ провели аналіз і виокремили найбільш проблемні регіони на виборах.