Тi самi гостi в ту саму хату — Зеленський, як і попередники, дав інтерв’ю обраним телеканалам (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n145440-ti-sami-gosti-v-tu-samu-hatu-zelenskyy-yak-i-poperednyky-dav-interv-u-obranym-telekanalam-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чотирьом телеканалам.

Такий формат спілкування зі ЗМІ — інтерв’ю кільком каналам — обирали раніше попередники Зеленського — Віктор Ющенко, Віктор Янукович і Петро Порошенко.

Розмову покажуть по чотирьох загальнонаціональних каналах у пройм-тайм 22 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

В ефірі каналу «Україна» президент з’явиться о 18.00, «1+1» — о 18.00, ICTV — о 20.20, «Інтер» — о 23.00.

Прес-секретар президента Мендель у Фейсбук похизувалася тим, що інтерв’ю є «відкритим» та «без обмежень і цензури».

Інтерв’ю відкрите, майже без планування, без обмежень чи цензури. Фактично, найвідкритіше інтерв’ю президента України, — заявила Мендель.

Вона відзначила «динаміку та емоційність розмови», а також те, що інтерв’юери «ставили уточнення та нові запитання», а Зеленський був «щирим до останньої краплі», але пояснював ситуацію «стільки, скільки треба».

Мендель проанонсувала одну з тем інтерв’ю. Зеленський переконував, що реінтеграція Донбасу без створення там вільної економічної зони неможлива. Нагадаємо, що питання про ВЕЗ на Донбасі є в переліку п’яти питань, які президент виніс на всенародне опитування у день виборів 25 жовтня.