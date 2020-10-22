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На Рівненщині виявили схрон з гранатами та вибухівкою, фото: СБУ
Схрон з гранатами та вибухівкою виявили на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145439-shron-z-granatamy-ta-vybuhivkou-vyyavyly-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
На Рівненщині правоохоронці виявили замаскований схрон з арсеналом гранат та вибухівки.
Небезпечні предмети були сховані в лісосмузі в схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району, повідомляє прес-центр СБУ.
У схроні виявили:
- чотири реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
- 2 кг пластиду;
- 0,5 кг тротилу;
- саморобний вибуховий пристрій;
- 12 гранат Ф-1 із запалами;
- майже 1 тис. набоїв різного калібру.
Вилучені зброю, вибухівку та набої передали на експертизу.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.
Правоохоронці встановлюють причетних осіб, також перевіряється можливість нелегального переправлення вилучених бойових засобів з району проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
Нагадаємо, восени минулого року на Рівненщині правоохоронці виявили схованку з гранатами та гранатометом, облаштовану в одному із закинутих будинків.
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