На Рівненщині виявили схрон з гранатами та вибухівкою, фото: СБУ

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Ракурс

На Рівненщині правоохоронці виявили замаскований схрон з арсеналом гранат та вибухівки.

Небезпечні предмети були сховані в лісосмузі в схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району, повідомляє прес-центр СБУ.

У схроні виявили:

чотири реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

2 кг пластиду;

0,5 кг тротилу;

саморобний вибуховий пристрій;

12 гранат Ф-1 із запалами;

майже 1 тис. набоїв різного калібру.

Вилучені зброю, вибухівку та набої передали на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Правоохоронці встановлюють причетних осіб, також перевіряється можливість нелегального переправлення вилучених бойових засобів з району проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Нагадаємо, восени минулого року на Рівненщині правоохоронці виявили схованку з гранатами та гранатометом, облаштовану в одному із закинутих будинків.