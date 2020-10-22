ДБР. Фото: пресс-служба ДБР

https://racurs.ua/ua/n145438-2-5-mlrd-grn-vyviv-u-ofshory-top-menedjer-banku-finansy-ta-kredyt-foto-zatrymannya.html

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Офіс генпрокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомив про підозру колишньому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит».

Топ-менеджера підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, екс-заступник голови правління причетний до розтрати грошових коштів банку. Встановлено, що він виводив гроші вкладників у офшори, які були пов’язані із бенефіціарним власником банку.





У період з 2007 по 2014 рік він відкрив кредитні лінії в іноземних банках, а згодом між українським банком та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн дол. Згідно з цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн дол., що на той час було еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, унаслідок чого він збанкрутів та почалася його ліквідація.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у центрі Києва відбувається акція протесту. Уранці 22 жовтня інвестори житлових комплексів банку «Аркада» проводять масштабну акцію протесту на вулиці Банковій біля Офісу президента та на Хрещатику.

Інвестори протестують через те, що збанкрутілий банк не може добудувати житло, у яке вклалися сотні киян.