ГБР. Фото: пресс-служба ГБР

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Офис генпрокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) сообщил о подозрении бывшему заместителю главы правления банка «Финансы и Кредит».

Топ-менеджера подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-заместитель главы правления причастен к растрате денежных средств банка. Установлено, что он выводил деньги вкладчиков в оффшоры, которые были связаны с бенефициарным владельцем банка.



В период с 2007 года по 2014 год он открыл кредитные линии в иностранных банках, а впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долл. Согласно этим договорам украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн долл., что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, вследствие чего он обанкротился и началась его ликвидация.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева проходит акция протеста. Утром 22 октября инвесторы жилых комплексов банка «Аркада» проводят масштабную акцию протеста на улице Банковой возле Офиса президента и на Крещатике.

Инвесторы протестуют из-за того, что обанкротившийся банк не может достроить жилье, в которое уложились сотни киевлян.