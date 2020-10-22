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Ракурс
Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, фото — Укринформ

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева (ФОТО)

22 окт 2020, 12:03
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В центре Киева проходит акция протеста. Утром 22 октября инвесторы жилых комплексов банка «Аркада» проводят масштабную акцию протеста на улице Банковой возле Офиса президента и на Крещатике у здания Киевской городской государственной администрации.

Под стенами Офиса президента собрались десятки людей, одновременно продолжается автомитинг вкладчиков на улице Крещатик. Центральная магистраль столицы перекрыта.

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, скриншот Гугл

Среди лозунгов митингующих — «Виновных в тюрьму — жилье достроить», «Зеленский, не будь равнодушным к инвесторам Аркады», «Кличко, выходи!».

На Банковую и Крещатик пришли семьи, вложившие деньги в квартиры от банка «Аркада». Они уже несколько лет не могут получить ключи от них. Участники акции говорят, что не уйдут, пока к ним не выйдет мэр Виталий Кличко. Аналогичное мероприятие проводили 16 октября. Тогда Крещатик также перекрывали на весь день, но мэр к людям не пришел.

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, фото — Укринформ

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева

Митингующие считают, что недострои «Аркады» — вина власти, и требуют озвучить результат аудита, нового надежного застройщика и передать ему земельнsq участjк на Осокорках-Центральных.

Протестующие пообещали властям и городу «веселую жизнь» до самого вечера.

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, фото — Укринформ

Среди основных требований протестующих: побудить высшее руководство государства принять меры для восстановления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Ранее киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что на всех стройках АО АКБ «Аркада» продолжается аудит, его должны завершить в конце ноября.

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева


Нацбанк 24 сентября отозвал лицензию и ликвидировал банк «Аркада». Он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве («Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах»), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Речь идет о почти 40 многоэтажках. Холдинговая компания «Киевгорстрой» может завершить строительство этих объектов.

Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, фото — Укринформ

Источник: Ракурс


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