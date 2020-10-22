Инвесторы «Аркады» перекрыли центр Киева, фото — Укринформ

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В центре Киева проходит акция протеста. Утром 22 октября инвесторы жилых комплексов банка «Аркада» проводят масштабную акцию протеста на улице Банковой возле Офиса президента и на Крещатике у здания Киевской городской государственной администрации.

Под стенами Офиса президента собрались десятки людей, одновременно продолжается автомитинг вкладчиков на улице Крещатик. Центральная магистраль столицы перекрыта.

Среди лозунгов митингующих — «Виновных в тюрьму — жилье достроить», «Зеленский, не будь равнодушным к инвесторам Аркады», «Кличко, выходи!».

На Банковую и Крещатик пришли семьи, вложившие деньги в квартиры от банка «Аркада». Они уже несколько лет не могут получить ключи от них. Участники акции говорят, что не уйдут, пока к ним не выйдет мэр Виталий Кличко. Аналогичное мероприятие проводили 16 октября. Тогда Крещатик также перекрывали на весь день, но мэр к людям не пришел.

Митингующие считают, что недострои «Аркады» — вина власти, и требуют озвучить результат аудита, нового надежного застройщика и передать ему земельнsq участjк на Осокорках-Центральных.

Протестующие пообещали властям и городу «веселую жизнь» до самого вечера.

Среди основных требований протестующих: побудить высшее руководство государства принять меры для восстановления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Ранее киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что на всех стройках АО АКБ «Аркада» продолжается аудит, его должны завершить в конце ноября.

Нацбанк 24 сентября отозвал лицензию и ликвидировал банк «Аркада». Он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве («Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах»), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Речь идет о почти 40 многоэтажках. Холдинговая компания «Киевгорстрой» может завершить строительство этих объектов.